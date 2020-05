Relatech | rinconosciuto credito d’importa IPO di 500 mila euro

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento deldi Imposta per l’IPO per un ammontare di 500. Il beneficio è relativo ai costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, finalizzati all’ammissione alla quotazione in Borsa.

Ultime Notizie dalla rete : Relatech rinconosciuto

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Relatech ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento del Credito di Imposta per l'IPO per un ammontare di 500 mila euro. Il beneficio è relativo ai costi di cons ...Logisan S.p.A., società in grado di soddisfare le richieste di oltre 250 cliniche private, ha come obiettivo la razionalizzazione degli approvvigionamenti in ambito sanitario evitandogli sprechi ...