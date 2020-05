Reggiseno | slip e gioco di gambe pericolosissimo | foto da matti di Justine Mattera | uno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Unaspinta, davvero molto spinta, quella consegnata daal popolo che la segue su Instagram. Unapostata nell'ultimo giorno prima della conclusione del lockdown, tanto che la showgirl scrive: "Io resto a casa ancora per poco!". Già, laè stata pubblicata domenica. E a renderla spinta c'è il fatto chesi mostra in lingerie su una poltrona in casa sua, davanti a una libreria. Insomma, indossa soltantoe mutandine. Ma soprattutto laaccavalla le, in uno stranoche offre uno scorcio "" a tutti i suoi follower. Davvero pazzesco...