“Qui a Ostia solo CasaPound ci ha aiutato” Le famiglie di Area 121 si raccontano Video

Roma, 4 mag – Una decina di giorni fa, delle famiglie italiane in emergenza abitativa hanno occupato gli alloggi del Villaggio azzurro, a Ostia, in via delle Baleniere 263. L'hanno chiamata Area 121 e ospiterà 20 nuclei familiari, la cui situazione lavorativa – già precaria – si è ulteriormente aggravata a causa della serrata generale per contrastare il Covid-19. Si tratta di un comprensorio di proprietà del ministero della Difesa e, a parte una struttura in muratura, è composto prevalentemente da prefabbricati. Gli alloggi venivano assegnati agli ufficiali dall'Aeronautica militare, ma l'Area è stata di fatto abbandonata dall'ultima inquilina più di 10 anni fa. Di più: il Villaggio azzurro è finito al centro dello scandalo dell'Affittopoli dei militari, scandalo portato alla

