Quelle due o tre cose rivoluzionarie che il governo non ha voluto fare (Di lunedì 4 maggio 2020) Si potevano fare due o tre cose….Chi paga, si chiede il commerciante che non vede un euro da mesi? Domanda ovvia, giustificata, dal momento che adesso per riaprire il ristorante o qualunque altra delle attività “consentire” da sua maestà il premier c’è da “sanificare”. Ad esempio, mettere a tavola il plexiglass e chissà che altro per consentire di mangiare al ristorante alla metà dei clienti di prima. C’è il rischio concreto di non vedere più una banconota da riscuotere… No, non c’è cervello nelle troppe task force che dimenticano quanti sacrifici stanno facendo quelli che mandano avanti l’Italia ogni giorno. E che adesso sono schiantati da una burocrazia sempre più odiosa. A Roma si dice che comanda chi si alza prima la mattina… Due o tre cose da fare Sul ... Leggi su secoloditalia Calenda ha un piano per salvare l’industria in due fasi - ma non quelle di Conte

"Codogno due mesi dopo. Quelle bare nella chiesa non le potremo scordare"

Si potevano fare due o tre cose….Chi paga, si chiede il commerciante che non vede un euro da mesi? Domanda ovvia, giustificata, dal momento che adesso per riaprire il ristorante o qualunque altra dell ...

Multati padre e figlio , erano andati a sistemare il bar dopo due mesi di chiusura

Erano andati al bar dopo due mesi di chiusura per essere pronti alla riapertura. Padre e figlio insieme in auto, fermati dalle forze dell’ordine a Cinisi, sono stati multati con 373 euro di multa; imp ...

