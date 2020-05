Quarant’anni fa moriva Tito, il Maresciallo leader della Jugoslavia e dei Paesi non allineati (Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio 1980 muore Tito. La scomparsa del Maresciallo inizierà a far emergere le crepe all’interno della Jugoslavia che sarebbero sfociate nella Guerra dei Balcani. Josip Broz Tito nasce a Kumrovec il 7 maggio 1892, in Croazia, regione che si trova in quegli anni sotto la dominazione dell’Impero asburgico. I suoi genitori sono di due nazionalità diverse, infatti, il padre è croato, mentre la madre è slovena. Dalla Grande Guerra a Mosca Nel corso della prima guerra mondiale combatte nelle file dell’esercito austriaco contro la Serbia. Dopo qualche mese il suo battaglione viene sconfitto e tutti i soldati diventano prigionieri dei russi. Nel 1916 è condannato ai lavori forzati in un campo degli Urali. Nel 1920 Josip Broz partecipa alla fondazione del ParTito comunista tenutasi a Zagabria. Negli anni della sua ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio 1980 muore. La scomparsa delinizierà a far emergere le crepe all’internoche sarebbero sfociate nella Guerra dei Balcani. Josip Broznasce a Kumrovec il 7 maggio 1892, in Croazia, regione che si trova in quegli anni sotto la dominazione dell’Impero asburgico. I suoi genitori sono di due nazionalità diverse, infatti, il padre è croato, mentre la madre è slovena. Dalla Grande Guerra a Mosca Nel corsoprima guerra mondiale combatte nelle file dell’esercito austriaco contro la Serbia. Dopo qualche mese il suo battaglione viene sconfitto e tutti i soldati diventano prigionieri dei russi. Nel 1916 è condannato ai lavori forzati in un campo degli Urali. Nel 1920 Josip Broz partecipa alla fondazione del Parcomunista tenutasi a Zagabria. Negli annisua ...

