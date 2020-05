Quanto guadagna Donald Trump: stipendio e patrimonio del Presidente Usa (Di lunedì 4 maggio 2020) Quanto guadagna Donald Trump: stipendio e patrimonio del Presidente Usa In molti si chiedono Quanto guadagni Donald Trump in qualità di Presidente degli Stati Uniti. Un tempo Trump, noto per il suo passato di facoltoso imprenditore, era uno degli uomini più ricchi d’America. Ma l’attuale inquilino della Casa Bianca oggi, secondo i calcoli, dovrebbe essere ancora più ricco. Ecco cosa dicono le cifre. Quanto guadagna un Presidente Usa? Come Presidente degli Stati Uniti, carica che ricopre dal 20 gennaio 2017, Donald Trump dovrebbe ricevere uno stipendio di 400mila dollari lordi all’anno come stabilito dal Congresso durante l’amministrazione Clinton. In teoria, all’inquilino della Casa Bianca spetta anche un conto spesa di 50mila dollari all’anno, un conto per i viaggi da 100mila euro e un assegno pari a 19mila dollari per ... Leggi su termometropolitico Legge 104 e disabili : importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia

Quanto guadagna Rocco Casalino : stipendio e reddito del portavoce

Conte : “Il futuro è nelle nostre mani - non buttiamo quanto guadagnato in 50 giorni” (Di lunedì 4 maggio 2020)delUsa In molti si chiedonoguadagniin qualità didegli Stati Uniti. Un tempo, noto per il suo passato di facoltoso imprenditore, era uno degli uomini più ricchi d’America. Ma l’attuale inquilino della Casa Bianca oggi, secondo i calcoli, dovrebbe essere ancora più ricco. Ecco cosa dicono le cifre.unUsa? Comedegli Stati Uniti, carica che ricopre dal 20 gennaio 2017,dovrebbe ricevere unodi 400mila dollari lordi all’anno come stabilito dal Congresso durante l’amministrazione Clinton. In teoria, all’inquilino della Casa Bianca spetta anche un conto spesa di 50mila dollari all’anno, un conto per i viaggi da 100mila euro e un assegno pari a 19mila dollari per ...

VirgilioZanni : RT @picovive: #4maggio2020 parenti 'sino al sesto grado' non si può sentire però. Vorrei tanto conoscere 'il genio' che ha partorito questa… - picovive : #4maggio2020 parenti 'sino al sesto grado' non si può sentire però. Vorrei tanto conoscere 'il genio' che ha partor… - LiberoFreedom : RT @GViscovich: “Si arriva a un punto in cui si guadagna più di quanto si riesca a spendere. E a quel punto si desidera il Potere”. #Dia… - buch_1977 : @Diegorusso626 @giomasmic @Scacciavillani @luca_vota @uelves123 @Diesira3 @GianzDav @_Grillology @GVergnasco… - pietro30199674 : RT @GViscovich: “Si arriva a un punto in cui si guadagna più di quanto si riesca a spendere. E a quel punto si desidera il Potere”. #Dia… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Andrea Bocelli: quanto guadagna? Patrimonio, stipendio e incassi Money.it Accordo record da 100 milioni di sterline tra Sterling e la ‘Puma’

100 milioni di sterline in 10 anni. Così la ‘Puma’ si è aggiudicata l’accordo con Raheem Sterling dal prossimo 1° luglio. Se verrà ufficializzato sarà un contratto da cifre record, al pari di quando g ...

Guadagnare in automatico con due conti separati [Elite] | Pagina 3

In virtù di quanto successo nel thread del babbeo, il professor Powermind comunica l’addio al forum, oltre alla chiusura anticipata della scuola in essere, [guadagnare con due conti separati] Alla luc ...

100 milioni di sterline in 10 anni. Così la ‘Puma’ si è aggiudicata l’accordo con Raheem Sterling dal prossimo 1° luglio. Se verrà ufficializzato sarà un contratto da cifre record, al pari di quando g ...In virtù di quanto successo nel thread del babbeo, il professor Powermind comunica l’addio al forum, oltre alla chiusura anticipata della scuola in essere, [guadagnare con due conti separati] Alla luc ...