Quando il selfie proprio non ti riesce bene (Di lunedì 4 maggio 2020) Assomigliamo un po' a questa scimmietta Quando proviamo ripetutamente a scattarci una foto, ma proprio non riusciamo a trovare l'inquadratura giusta per farci apparire al massimo. Il video divertenteGatto 007 Basta una decina di tappi di bottiglia in un corridoio per ricreare ...Allenamento Cane Fare attività fisica è di sicuro un modo salutare per passare il ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 maggio 2020) Assomigliamo un po' a questa scimmiettaproviamo ripetutamente a scattarci una foto, manon riusciamo a trovare l'inquadratura giusta per farci apparire al massimo. Il video divertenteGatto 007 Basta una decina di tappi di bottiglia in un corridoio per ricreare ...Allenamento Cane Fare attività fisica è di sicuro un modo salutare per passare il ...

SimonaMalpezzi : Occupa l’aula quando è vuota, si fa i selfie e le dirette. Poi, quando inizia il dibattito parlamentare con cui po… - FuoridaquestaUe : @virginiaraggi Tu non eri quella che si faceva i video e i selfie nei parchi quando tutti dovevano stare a casa? - C_Carlotta_C : @piuttostomale @mmorphine_ raga io vorrei sapere chi cazzo se le manda non per altro ma perché veramente è viscida… - C_Carlotta_C : @PilaZizzi io non metto quasi mai foto mie ma più che altro di paesaggi e posti da vedere quindi capisco il salvata… - VanityFairIt : Sono le prime ad essere prese di mira quando sale la noia, e i selfie sui social lo dimostrano -

Ultime Notizie dalla rete : Quando selfie Star senza trucco: quando la quarantena è social Io Donna Noi, disinvolti, spensierati, individualisti E così il vero congiunto resta il virus

La parola, tanto discussa sull’autocertificazione, è all’origine di altri problemi italiani: congiuntivo, congiura, congiuntura La fregola dell “aprire”? Più per una sopravvivenza economica che “di vi ...

Festa della mamma 2020: tale madre, tale figlia. Quando la bellezza è genetica

Da un lato ci sono le mamme, splendenti rappredentanti della cosiddetta “generazione Perennials“, donne a cui di fatto sta diventando sempre più impossibile dare un’età. Dall’altra arrivano loro, le f ...

La parola, tanto discussa sull’autocertificazione, è all’origine di altri problemi italiani: congiuntivo, congiura, congiuntura La fregola dell “aprire”? Più per una sopravvivenza economica che “di vi ...Da un lato ci sono le mamme, splendenti rappredentanti della cosiddetta “generazione Perennials“, donne a cui di fatto sta diventando sempre più impossibile dare un’età. Dall’altra arrivano loro, le f ...