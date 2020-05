Quando arriva bonus 1000 euro e chi ne ha diritto: requisiti reddito, come fare la domanda (Di lunedì 4 maggio 2020) La Fase 2 è scattata oggi, lunedì 4 maggio: così come accaduto a marzo con il bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, dovrebbe esserci un bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. Tale ipotesi è confermata dalla bozza del MEF circolata giovedì 30 aprile. In merito il Premier in conferenza stampa non aveva specificato però di che importo si trattasse: “Potrebbe essere rinnovato automaticamente il bonus per chi ha avuto diritto ai 600 euro, mentre saranno erogati contributi a fondo perduto per le piccole imprese con meno di dieci dipendenti“. Le domande per ottenere il bonus, per chi non l’aveva già presentata a marzo, dovranno essere inoltrate all’INPS o alle casse di riferimento per i vari ... Leggi su oasport Bonus 1000 euro maggio : chi ne ha diritto - come fare la domanda - quando arriva

Bonus mascherine e gel 2020 : importo - a chi spetta e quando arriva

