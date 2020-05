QC Terme, il turismo del benessere scalda i motori per la ripartenza (Di lunedì 4 maggio 2020) Federico Giuliani Qc Terme è leader nel settore del turismo del benessere termale. Il gruppo è pronto a ripartire dopo il lungo lockdown. Intervista al CEO Andrea Quadrio Curzio Qc Terme spas and resorts è un vero e proprio colosso per quanto riguarda il settore del benessere termale e del turismo a esso legato. Il gruppo, fondato dai fratelli Andrea Quadrio Curzio, attuale CEO, e Saverio, gestisce dieci centri benessere, nove dei quali in Italia (due a Bormio, due a Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Dolomiti) e uno in Francia (Chamonix, ai piedi del Monte Bianco). Basta dare un'occhiata ai numeri per capire l'importanza di QC Terme. Nel 2019 i centri della società hanno ospitato oltre 1,2 milioni di clienti, a conferma del ruolo decisivo giocato dal gruppo non solo per lo sviluppo del cosiddetto turismo del benessere, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 maggio 2020) Federico Giuliani Qcè leader nel settore deldeltermale. Il gruppo è pronto a ripartire dopo il lungo lockdown. Intervista al CEO Andrea Quadrio Curzio Qcspas and resorts è un vero e proprio colosso per quanto riguarda il settore deltermale e dela esso legato. Il gruppo, fondato dai fratelli Andrea Quadrio Curzio, attuale CEO, e Saverio, gestisce dieci centri, nove dei quali in Italia (due a Bormio, due a Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Dolomiti) e uno in Francia (Chamonix, ai piedi del Monte Bianco). Basta dare un'occhiata ai numeri per capire l'importanza di QC. Nel 2019 i centri della società hanno ospitato oltre 1,2 milioni di clienti, a conferma del ruolo decisivo giocato dal gruppo non solo per lo sviluppo del cosiddettodel, ...

TgrRai : RT @TgrVeneto: Abano Terme (PD): la crisi degli alberghi del settore termale. Con due milioni di ospiti ogni anno la località sui Colli Eug… - TgrVeneto : Abano Terme (PD): la crisi degli alberghi del settore termale. Con due milioni di ospiti ogni anno la località sui… - SCollareda : @fmaxlanocita @Misurelli77 Il Veneto in quanto a turismo ha poco da invidiare ad altre regioni (e non le sto sminue… - federterme : Questa mattina ad @agorarai in collegamento dalle Terme di Pompeo (Ferentino) per parlare di futuro delle #terme e… - FabioQuellaltro : @PalliCaponera Semplice: il turismo tornerà quello del secolo scorso. Un lusso per pochi. Si tornerà a fare il viag… -

Ultime Notizie dalla rete : Terme turismo QC Terme, il turismo del benessere scalda i motori per la ripartenza il Giornale Guanti e mascherine abbandonati in strada a Civitavecchia: la denuncia di Natureducation

“Civitavecchia via Terme di Traiano a Civitavecchia, una vera e propria vergogna che però descrive al meglio la situazione in cui siamo. Guanti e mascherine continuano a deturpare ogni luogo e i sinda ...

Bonus fino a 1000 euro per partite Iva e stagionali di turismo a maggio

Roma – Bonus da 1000 euro per partite Iva iscritte alla gestione separata Inps e autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o di fatturato del 33% nel bimestre marzo-aprile. E’ una delle ...

“Civitavecchia via Terme di Traiano a Civitavecchia, una vera e propria vergogna che però descrive al meglio la situazione in cui siamo. Guanti e mascherine continuano a deturpare ogni luogo e i sinda ...Roma – Bonus da 1000 euro per partite Iva iscritte alla gestione separata Inps e autonomi della gestione speciale con perdita di reddito o di fatturato del 33% nel bimestre marzo-aprile. E’ una delle ...