Prime immagini per The Lord of the Rings Gollum: Il Signore degli Anelli sbarca su PS5 e Xbox Series X (Di lunedì 4 maggio 2020) Si chiama The Lord of the Rings Gollum il nuovo e intrigante progetto videoludico dedicato al franchise de Il Signore degli Anelli. Progetto presentato ormai da qualche tempo dai talentuosi ragazzi di Daedalic Entertainment, noti soprattutto per diverse avventure punta e clicca - pensiamo all'acclamata serie di Deponia o al più recente adattamento de I Pilastri della Terra. Progetto che, in aggiunta, si presenta come il più ambizioso mai realizzato dalla software house tedesca, indirizzato alle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, dunque le attesissime PS5 e Xbox Series X - in uscita in tempo per le festività natalizie del 2020. E se è vero che il titolo era praticamente sparito dai radar, oggi torna a sorpresa ad infiammare gli animi di fan e curiosi. La redazione di Gamestar.de ha infatti riservato un coverage esclusivo a The Lord ... Leggi su optimagazine The Lord of the Rings : Gollum per PS5 e Xbox Series X si mostra nelle prime immagini

Il Sassuolo riprende gli allenamenti individuali : le prime immagini – VIDEO

Avatar 2 - prime immagini dal set : Sigourney Weaver pronta a tornare (Di lunedì 4 maggio 2020) Si chiama Theof theil nuovo e intrigante progetto videoludico dedicato al franchise de Il. Progetto presentato ormai da qualche tempo dai talentuosi ragazzi di Daedalic Entertainment, noti soprattutto per diverse avventure punta e clicca - pensiamo all'acclamata serie di Deponia o al più recente adattamento de I Pilastri della Terra. Progetto che, in aggiunta, si presenta come il più ambizioso mai realizzato dalla software house tedesca, indirizzato alle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, dunque le attesissime PS5 e Xbox Series X - in uscita in tempo per le festività natalizie del 2020. E se è vero che il titolo era praticamente sparito dai radar, oggi torna a sorpresa ad infiammare gli animi di fan e curiosi. La redazione di Gamestar.de ha infatti riservato un coverage esclusivo a The...

Avvenire_Nei : Esclusiva. Le prime immagini della nave quarantena. Nessuno a bordo è positivo al Covid (dal nostro inviato… - Lollowitz : RT @IGNitalia: Daedalic Entertainment mostra le prime immagini di #LordOfTheRings #Gollum, il nuovo gioco basato su Il Signore degli Anelli… - CieloNore : RT @JioH501: Sono state finalmente intercettate le prime immagini della camera di @CieloNore - giovanni_nurra : Sotto prime immagini della 'potenza di fuoco' di #Conte - GianlucaOdinson : The Lord of the Rings: Gollum, prime immagini per il gioco de Il Signore degli Anelli -