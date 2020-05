Previsioni Meteo Aeronautica Militare | l’anticiclone regalerà bel tempo e caldo in

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Inizia una settimana in cui la presenza dell’anticiclone garantirà giornate di bele aumento delle temperature in Italia, salvo qualche piccola eccezione. Ecco ledel serviziorologico dell’per oggi, domani e i prossimi giorni. Oggi, 4 maggio Al nord nuvoloso sulle aree alpine, in parziale dissolvimento dalla seconda parte del pomeriggio. Sulle altre regioni sereno con qualche velatura in transito. Addensamenti più consistenti saranno presenti sull’Appennino ligure ed emiliano, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Al centro e Sardegna: bello e soleggiato ovunque. Nubi alte e sottili inizieranno ad invadere il cielo dalla tarda serata. Al sud e Sicilia: possibili deboli piogge sulle aree tirreniche della Calabria meridionale e sulla Sicilia nord-orientale per via di una residua nuvolosità che ...