Porsche - Anche Zuffenhausen estende le garanzie

(Di lunedì 4 maggio 2020) Similmente alla Volkswagen e all'Audi,laha deciso di prorogare di tre mesi la garanzia sulle nuove vetture. La misura, decisa per andare incontro ai clienti alle prese con il lockdown per lemergenza coronavirus, è valida su tutti i mercati internazionali (Italia compresa) e riguardachi ha già acquistato una garanzia sullusatoApproved.Estensione automatica. Il provvedimento si applica a tutti gli esemplari con una copertura in scadenza fra l1 marzo e il 31 maggio 2020, a titolo gratuito. "Vogliamo stimolare lentusiasmo fra i nostri clienti e questo include lerogazione di un servizio deccellenza soprattutto nei periodi difficili", ha spiegato Daniel Schukraft, responsabile Aftersales della. "Per questo abbiamo pensato a una soluzione snella da applicare in modo omogeneo in tutto il mondo. I clienti non devono fare nulla, saranno i ...