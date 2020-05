Pomezia, “Fase 2” dell’emergenza: mascherine agli over 65, il punto sulle consegne. Controlli, economia, nuovi orari negozi, novità trasporto pubblico (Di lunedì 4 maggio 2020) Pomezia, inizia la Fase 2. «E’ iniziata oggi la Fase 2 anche a Pomezia – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Riaperti i parchi non recintati, le aree cani e il cimitero comunale. Proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine per evitare assembramenti. Sono stati inoltre pubblicati i nuovi orari della attività commerciali. L’Amministrazione comunale continuerà anche questa settimana a incontrare le realtà del territorio per condividere le urgenze e le difficoltà della ripartenza». Leggi anche: Pomezia, nuovi orari per le attività commerciali dal 5 al 17 maggio: l’elenco completo Consegna mascherine over 65: i quartieri già coperti Prosegue intanto la consegna delle mascherine agli over 65 di Pomezia ad opera della Polizia Locale e della Protezione civile: 8500 i dispositivi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Pomezia : ecco quante persone hanno violato la ‘quarantena’ nella “Fase 1”. Il Sindaco : «Cittadini hanno capito l’importanza dei provvedimenti» (Di lunedì 4 maggio 2020), inizia la Fase 2. «E’ iniziata oggi la Fase 2 anche a– commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Riaperti i parchi non recintati, le aree cani e il cimitero comunale. Proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine per evitare assembramenti. Sono stati inoltre pubblicati i nuovi orari della attività commerciali. L’Amministrazione comunale continuerà anche questa settimana a incontrare le realtà del territorio per condividere le urgenze e le difficoltà della ripartenza». Leggi anche:, nuovi orari per le attività commerciali dal 5 al 17 maggio: l’elenco completo Consegna65: i quartieri già coperti Prosegue intanto la consegna delle65 diad opera della Polizia Locale e della Protezione civile: 8500 i dispositivi di ...

