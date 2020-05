Permanenza a Cagliari, rilancio all'Inter o ritorno alla Roma: il possibile futuro di Nainggolan (Di lunedì 4 maggio 2020) "Radja Nainggolan rientra all’Inter o resta? Lui ha dimostrato quanto può essere importante per noi: sarebbe una trattativa complicatissima con l’Inter, ma se Radja volesse rimanere, ci proveremmo. Torna all’Inter? Ad oggi, vista la situazione, non posso dire che ci siano grandi probabilità che Nainggolan rimanga a Cagliari". Tempo fa anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, non ha confermato la Permanenza in Sardegna del centrocampista belga, arrivato in estate dall'Inter con la... Leggi su 90min (Di lunedì 4 maggio 2020) "Radja Nainggolan rientra all’o resta? Lui ha dimostrato quanto può essere importante per noi: sarebbe una trattativa complicatissima con l’, ma se Radja volesse rimanere, ci proveremmo. Torna all’? Ad oggi, vista la situazione, non posso dire che ci siano grandi probabilità che Nainggolan rimanga a". Tempo fa anche il presidente del, Tommaso Giulini, non ha confermato lain Sardegna del centrocampista belga, arrivato in estate dall'con la...

