Perché nelle Rsa è stata una strage

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ha ragione il Ministro Di Maio a dichiarare che è evidente il problema delle RSA, delle case di riposo e che ladegli anziani fa male. Ha usato una parola forte, il Ministro degli Esteri, “”, ma anche io mi sento di dire la stessa cosa. Questi anziani indifesi e abbandonati al proprio destino, rappresentano un pensiero che un po' ci rende tutti colpevoli, noi che non ci troviamo in quella condizione. Mi sono chiesto più volte: ma i responsabili di questa struttura, un nonno non l'hanno mai avuto? Penso di no. Mi consolo pensando che anche loro invecchieranno.