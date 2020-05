"Perché soltanto oggi?". Il ritorno in tv di Federica Panicucci con Mattino 5, quel dubbio (molto) malizioso (Di lunedì 4 maggio 2020) oggi, lunedì 4 maggio, Federica Panicucci è tornata alla conduzione di Mattino Cinque, dopo lunghe settimane di conduzione in solitaria per Francesco Vecchi. La trasmissione ha cambiato nome: ora si chiama Mattino Cinque - Special Coronavirus. Per inciso, in queste settimane, il prgoramma è andato molto bene in termini di share. oggi, come detto, il ritorno della Panicucci. Ma davidemaggio.it coltiva un dubbio circa quanto successo: non si capisce Perché, scrive il sito specializzato, "fatto salvo diverse motivazioni non rese note, oggi lei possa condurre con Vecchi mentre nelle scorse settimane doveva starsene a casa. La versione abituale della trasmissione può attendere, Federica no?", conclude Davide Maggio. In effetti, la circostanza è piuttosto curiosa. Leggi su liberoquotidiano "Soltanto chiacchiere". Briatore condanna Conte : così uccide l'Italia. "Perché sarà un disastro"

"Soltanto perché sono chiuse". Politicamente scorretto? L'amarissima verità di Vittorio Feltri sulle chiese (Di lunedì 4 maggio 2020), lunedì 4 maggio,è tornata alla conduzione diCinque, dopo lunghe settimane di conduzione in solitaria per Francesco Vecchi. La trasmissione ha cambiato nome: ora si chiamaCinque - Special Coronavirus. Per inciso, in queste settimane, il prgoramma è andato molto bene in termini di share., come detto, ildella. Ma davidemaggio.it coltiva un dubbio circa quanto successo: non si capisce;, scrive il sito specializzato, "fatto salvo diverse motivazioni non rese note,lei possa condurre con Vecchi mentre nelle scorse settimane doveva starsene a casa. La versione abituale della trasmissione può attendere,no?", conclude Davide Maggio. In effetti, la circostanza è piuttosto curiosa.

GioGianniniG : Non so estrarne una citazione, sembra tutto così giusto - EureosCriss : RT @ilgiornale: Il 52% degli aiuti fin qui approvati da Bruxelles riguarda la Germania. Calcolatrice alla mano si tratta di quasi mille mil… - Owl36350444 : RT @ilgiornale: Il 52% degli aiuti fin qui approvati da Bruxelles riguarda la Germania. Calcolatrice alla mano si tratta di quasi mille mil… - _apollo_morao_4 : C'ERA (STATO) UNA VOLTA UN UOMO COSI TANTO delicato che non ci agiungeva neanche un detaglio ameno che fosse stato… - RosaDiMaggio17 : RT @Paolorm2012Roma: Adesso Berlino si prende tutto. Ecco che cosa 'resta' all'Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Perché soltanto "Occorre avere pazienza, perché non arriva tutto subito" TGCOM Investire in robotica conviene: come e perché farlo, Candriam,

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

'Occorre avere pazienza, perché non arriva tutto subito'

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...