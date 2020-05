FirenzePost : Pensioni: anche i pensionati pubblici avranno i vantaggi del Portogallo, acquisendo la cittadinanza… - ROSARIOTROISE1 : @GiuseppeConteIT Presidente ! le voglio ricordare che ci siamo anche noi pensionati definiti ammortizzatori so… - TIZIANAPOESIA : @Gianluc54410558 @MammaNunmat64 Tra un paio di settimane saranno chiuse definitivamente migliaia di aziende i disoc… - iwnzw : @CarloCalenda Anche perché basta tirare fuori due numeri. Spendiamo 300 miliardi di pensioni all'anno. Lavoratori s… - felmen7 : @matteosalvinimi Non possiamo dire che è zero il debito pubblico, fatto anche per comprarsi i voti della gente. Com… -

Pensioni anche Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pensioni anche