Pasquale De Feo, da 37 anni in carcere, senza mai uscire (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle nostre “Patrie Galere” c'è un uomo, si chiama Pasquale De Feo, nato in provincia di Salerno, il 27 gennaio 1961, recluso dal 20 agosto 1983, quando aveva appena 22 anni, che sta scontando la pena dell'ergastolo in un carcere della Sardegna, sepolto vivo fra sbarre e cemento. Ho deciso di dargli voce riportando alcuni brani del suo diario. “Ricordo un discorso che fece Papa Francesco in visita in una nazione asiatica: “Non si può risolvere la povertà mettendola in prigione”. Fenomeni di (...) - Tribuna Libera / carcere, 4 luglio, Ergastolo ostativo, Testimonianza carcere Leggi su feedproxy.google Pasquale De Feo - da 37 anni in carcere - senza mai uscire (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle nostre “Patrie Galere” c'è un uomo, si chiamaDe Feo, nato in provincia di Salerno, il 27 gennaio 1961, recluso dal 20 agosto 1983, quando aveva appena 22, che sta scontando la pena dell'ergastolo in undella Sardegna, sepolto vivo fra sbarre e cemento. Ho deciso di dargli voce riportando alcuni brani del suo diario. “Ricordo un discorso che fece Papa Francesco in visita in una nazione asiatica: “Non si può risolvere la povertà mettendola in prigione”. Fenomeni di (...) - Tribuna Libera /, 4 luglio, Ergastolo ostativo, Testimonianza

lunarossa31 : PASQUALE DE FEO%2C DA 37 ANNI IN CARCERE%2C SENZA MAI USCIRE - Lavoce Degliergastolani - KenSharo : New post (PASQUALE DE FEO, DA 37 ANNI IN CARCERE, SENZA... - Lavoce Degliergastolani) has been published on NUOVA R… - danieladomenici : Pasquale De Feo, da 37 anni in carcere, senza mai uscire, di Carmelo Musumeci -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Feo Pasquale De Feo, da 37 anni in carcere, senza mai uscire AgoraVox Italia Pasquale De Feo, da 37 anni in carcere, senza mai uscire

Nelle nostre “Patrie Galere” c’è un uomo, si chiama Pasquale De Feo, nato in provincia di Salerno, il 27 gennaio 1961, recluso dal 20 agosto 1983, quando aveva appena 22 anni, che sta scontando la pen ...

Coronavirus, bambino nasce positivo all'ospedale di Aosta

Un bambino nato all'ospedale Beauregard di Aosta è risultato positivo all'infezione da nuovo coronavirus. Lo ha appreso l'Ansa. Il parto è avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e vener ...

Nelle nostre “Patrie Galere” c’è un uomo, si chiama Pasquale De Feo, nato in provincia di Salerno, il 27 gennaio 1961, recluso dal 20 agosto 1983, quando aveva appena 22 anni, che sta scontando la pen ...Un bambino nato all'ospedale Beauregard di Aosta è risultato positivo all'infezione da nuovo coronavirus. Lo ha appreso l'Ansa. Il parto è avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e vener ...