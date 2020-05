Padova | specializzandi in sciopero dopo che il direttore sanitario li ha definiti un

(Di lunedì 4 maggio 2020) I medicidell’Università e dell’Azienda Clinica Ospedaliera dinon si accontentano delle scuse ritenute poco convincenti delDaniele Donato. E proclamano l’astensione dall’attività nei riguardi dei pazienti, salvo le emergenze e le aree Covid.tre giorni di polemiche e messaggi a distanza, arriva così a un epilogo di dura protesta la vicenda innescata dalle dichiarazioni del dottor Donato durante una videoconferenza organizzata dalla Società italiana di chirurgia plastica riguardante la Fase 2 del coronavirus. Il medico, riferendosi agli, aveva detto: “Escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono questi i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell’ospedale creano maggior pericolo”. Parole ritenute gravi dai rappresentanti dei 1.600 ...

Corriere : «Il comportamento poco prudente degli specializzandi ha favorito il contagio»

