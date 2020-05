Origgio | “Sbaglia chi riapre i cimiteri | nessuna revoca del Ministero della Salute”

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Sbagliano i Comuni che riaprono irispetterà le norme in vigore a livello governativo”. Lo affermano i funzionari e gli amministratori comunali, che malgrado le polemiche per la prolungata chiusura del camposanto non intendono fare marcia indietro. “C’è una circolare applicativa di chiusura dei, emanata dalSalute, ancora in vigore, … L'articolo: “Sbaglia chidelSalute” proviene da Il Notiziario.