Oppo A92, ufficiale il nuovo smartphone di fascia media con 8 GB di RAM e batteria da 5000 mAh (Di lunedì 4 maggio 2020) Il produttore cinese Oppo sembra inarrestabile. Dopo aver già introdotto diversi smartphone (Oppo A52, A72, A92s e Find X2 Lite), nella fascia media del mercato, quella di maggior appeal e col più ampio margine di guadagno, lancia anche l’Oppo A92, ennesimo modello appartenente alla stessa fascia di mercato, seppur orientato al segmento più alto. Lo smartphone ha infatti diverse caratteristiche da top di gamma, tra cui 8 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia notevole. Caratterizzato da linee pulite seppur non particolarmente innovative, Oppo A92 presenta un frontale dominato dall’ampio display, grazie anche alle cornici particolarmente sottili e alla scelta di inserire la fotocamera frontale in un piccolo foro in alto a sinistra, direttamente nel display, eliminando così qualsiasi tipo di notch e ... Leggi su ilfattoquotidiano OPPO A92 è ufficiale con cinque fotocamere e un’ottima batteria

