Operazione “Fase 2”: Polizia arresta le “nuove leve” del “clan Belforte – Fazione Maddaloni” (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti A dispetto della crisi economica, a Maddaloni (Caserta) i clan di camorra hanno continuato ad essere pienamente operativi, imponendo a uffici e altre attività l’installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di caffè, snack e bevande, chiedendo il pizzo e spacciando ingenti quantità di droga: emerge dall’indagine della Dda di Napoli (sostituto Luigi Landolfi, Aggiunto Luigi Frunzio) e della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di nove presunti affiliati del clan D’Albenzio di Maddaloni (otto finiti in carcere, uno ai domiciliari), storica cosca da sempre legata al potente clan Belforte di Marcianise, con cui negli anni ’80 condusse la guerra con Cutolo e la sua Nco contro la Nuova Famiglia. Il primo grosso blitz anticamorra da due mesi a questa parte nel Casertano; ma oggi, primo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti A dispetto della crisi economica, a Maddaloni (Caserta) i clan di camorra hanno continuato ad essere pienamente operativi, imponendo a uffici e altre attività l’installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di caffè, snack e bevande, chiedendo il pizzo e spacciando ingenti quantità di droga: emerge dall’indagine della Dda di Napoli (sostituto Luigi Landolfi, Aggiunto Luigi Frunzio) e delladi Stato, che ha portato all’arresto di nove presunti affiliati del clan D’Albenzio di Maddaloni (otto finiti in carcere, uno ai domiciliari), storica cosca da sempre legata al potente clandi Marcianise, con cui negli anni ’80 condusse la guerra con Cutolo e la sua Nco contro la Nuova Famiglia. Il primo grosso blitz anticamorra da due mesi a questa parte nel Casertano; ma oggi, primo ...

RaiNews : 'Necessaria un'operazione ciclopica per i servizi sanitari territoriali, e andrebbero integrati con la medicina di… - GiulianaDaniel2 : RT @RaiNews: 'Necessaria un'operazione ciclopica per i servizi sanitari territoriali, e andrebbero integrati con la medicina di base con i… - valfromrome : RT @RaiNews: 'Necessaria un'operazione ciclopica per i servizi sanitari territoriali, e andrebbero integrati con la medicina di base con i… - naturalfoodwine : Fase 2: un’operazione per rilanciare il settore agroalimentare italiano - corgi_lover : RT @RaiNews: 'Necessaria un'operazione ciclopica per i servizi sanitari territoriali, e andrebbero integrati con la medicina di base con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione “Fase Fase 2, per Conte non è un liberi tutti: «Ma l’Italia di più non reggerebbe» Corriere della Sera