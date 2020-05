Olimpiadi Tokyo 2020, Giovanni Malagò: “I Giochi oggi sono al sicuro” (Di lunedì 4 maggio 2020) Intervento a TG Sport rilanciato dall’ANSA quello di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha commentato le parole del presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, Toshiro Muto, il quale aveva affermato che Tokyo 2020 sarebbe stata a rischio annullamento anche nel 2021, qualora ci fosse ancora la pandemia. Positive invece le parole di Malagò: “Le Olimpiadi di Tokyo oggi sono assolutamente al sicuro. Il comitato organizzatore non ha voluto dire una cosa negativa. Ha semplicemente precisato che, se dovessero persistere determinate situazioni, ci sarebbero problemi. Ma non è un problema dell’Olimpiade, è un problema di tutto e di tutti“. I Giochi di Tokyo, che avrebbero dovuto aver luogo nel 2020 dal 24 luglio al 9 agosto, sono state rinviate, proprio a causa dell’emergenza sanitaria, al 2021, quando si terranno ... Leggi su oasport Golf - stabilite le date per il termine delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021

