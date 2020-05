Olimpiadi Invernali Innsbruck 1964: il medagliere e tutti i podi azzurri. Italia 12ma e a secco di ori (Di lunedì 4 maggio 2020) I Giochi della nona Olimpiade Invernale si tengono ad Innsbruck, in Austria, nel 1964, ed iniziano il 29 gennaio per terminare il 9 febbraio. L’Italia partecipa con una delegazione di 61 atleti, di cui 53 uomini e 8 donne, in 9 discipline, cogliendo quattro podi, un argento e tre bronzi, che valgono il dodicesimo posto nel medagliere. Il portabandiera è Eugenio Monti. Due medaglie arrivano dal bob a due, dove è d’argento Italia II di Sergio Zardini e Romano Bonagura, seconda in 4:22.02, mentre è di bronzo Italia I di Eugenio Monti e Sergio Siorpaes, terza in 4:22.63, nella gara vinta da Gran Bretagna I di Anthony James Nash e Robert Thomas Dixon in 4:21.90. Nel bob a quattro è di bronzo Italia II di Eugenio Monti, Sergio Siorpaes, Benito Rigoni e Gildo Siorpaes, terza in 4:15.60 nella gara vinta da Canada I di Victor Emery, Peter Kirby, ... Leggi su oasport Olimpiadi Invernali Squaw Valley 1960 : il medagliere e tutti i podi azzurri. Solo un bronzo per l’Italia

I Giochi della nona Olimpiade Invernale si tengono ad Innsbruck, in Austria, nel 1964, ed iniziano il 29 gennaio per terminare il 9 febbraio. L'Italia partecipa con una delegazione di 61 atleti, di cu ...

