Nuova tecnica per salvare i malati Covid | l' estrazione degli anticorpi dai soggetti sani

Alessandro Ferro L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha avuto un'intuzione vincente: con l'aiuto del reparto di Nefrologia, si sta sperimentando una Nuova tecnica, l'estrazione degli anticorpi dai soggetti sani trasferiti nei malati, terapia diversa dal plasma. "È la cura più sicura che abbiamo in questo momento" L'intuizione vincente arriva da Bergamo, epicentro della pandemia in Italia: con una Nuova tecnica sperimentale, si possono estrarre gli anticorpi dei pazienti guariti per infonderli in quelli gravemente malati. L'idea vincente della Nefrologia L'ospedale è il Papa Giovanni XXIII, sempre in prima linea per l'emergenza Covid-19. Da loro ecco l'intuizione vincente, merito di chi normalmente si occupa di altro, in particolare di malattie renali. La Nuova tecnica, infatti, è merito dei medici del reparto di Nefrologia che hanno ...

