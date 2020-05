Nuoto | la Fina ufficializza le nuove date dei Mondiali di Fukuoka | si svolgeranno a

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo lo slittamento di dodici mesi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono state ricalendarizzate nel periodo che va dal 23 luglio all’8 agosto del prossimo anno, era inevitabile il rinvio deidi2021, originariamente previsti proprio in estate (16 luglio-1 agosto). Nella mattinata odierna lahato ledella rassegna iridata, che si svolgerà sempre a(Giappone) dal 13 al 29 maggio 2022. La Federazione internazionale del, dopo essersi presa un po’ di tempo per valutare tutte le possibili opzioni, ha dunque optato per uno spostamento di circa 10 mesi, confermando naturalmente la sede della manifestazione, ossia l’isola di Kyushu, nel sud dell’arcipelago nipponico. Di seguito le parole del presidente della, l’uruguaiano Julio Maglione, riportate nel comunicato stampa: “Dopo aver ...