«Non ho mai…» | perché la nuova serie teen di Netflix merita una chance

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) I teen drama non sono più quelli di una volta. Certo, ci sono ancora gli amori, gli amici, le lacrime e le tribolazioni tipiche dell’adolescenza, ma anche molto di più. Ce ne accorgiamo grazie a prodotti di ottima fattura come SKAM Italia ed Euphoria, ma anche grazie a serie nuove di zecca come quest’ultima, che arriva su Netflix in punta di piedi e che, grazie al passaparola, sta diventando un piccolo fenomeno di culto tra i giovani: si chiama Non ho mai… (Never Have I Ever), è scritta e ideata dall’attrice Mindy Kaling ed è incentrata sulla vita di una ragazza indiana naturalizzata americana di nome Devi, interpretata da una straordinaria Maitreyi Ramakrishnan. Si presenta come la classica protagonista un po’ «sfiggy» che pensa di entrare a Princeton e che sogna che i compagni si accorgano di lei perché se c’è una cosa che la maggior parte dei ragazzi un po’ «sfiggy» che si vedono in televisione desidera è diventare popolare. https://www.youtube.com/watch?v=fCQCtdCZtIc