“Non esiste!”. Live, Barbara D’Urso perde la pazienza con Nina Moric. E la mette a tacere (Di lunedì 4 maggio 2020) Nina Moric sotto choc a Live Non è la D’Urso. La modella croata si è riascoltata nelle telefonate registrate con l’ex Luigi Mario Favoloso. Si tratta di telefonate che, secondo la modella croata sarebbe state passate alla redazione del programma di Barbara D’Urso, senza che lei ne fosse informata. La D’Urso, però, non accetta che Nina Moric si scagli contro la trasmissione e chiarisce: “Qui non facciamo trabocchetti, sia chiaro”. Poi dice che, se gli autori hanno avuto quelle registrazioni, qualcuno deve averle loro trasmesse. Nina Moric non risponde, anzi, ringrazia Barbara D’Urso per averla invitata e averle dato la possibilità di chiarire come stanno veramente le cose tra lei e Luigi Mario Favoloso. “Tu vuoi uccidermi, questo è stalking – si sentono queste parole in una delle telefonate ... Leggi su caffeinamagazine Marco Carta si arrabbia e smentisce : “Non lo permetto - non esiste!” (Di lunedì 4 maggio 2020)sotto choc aNon è la D’Urso. La modella croata si è riascoltata nelle telefonate registrate con l’ex Luigi Mario Favoloso. Si tratta di telefonate che, secondo la modella croata sarebbe state passate alla redazione del programma diD’Urso, senza che lei ne fosse informata. La D’Urso, però, non accetta chesi scagli contro la trasmissione e chiarisce: “Qui non facciamo trabocchetti, sia chiaro”. Poi dice che, se gli autori hanno avuto quelle registrazioni, qualcuno deve averle loro trasmesse.non risponde, anzi, ringraziaD’Urso per averla invitata e averle dato la possibilità di chiarire come stanno veramente le cose tra lei e Luigi Mario Favoloso. “Tu vuoi uccidermi, questo è stalking – si sentono queste parole in una delle telefonate ...

Marcozanni86 : Anche #Repubblica, che ha visionato bozza del term sheet 'sanitario', conferma ciò che diciamo da tempo: non esiste… - Rinaldi_euro : CLAMOROSO DA BORGHI: LE SORPRESE DEL DEF SUL MES. IL MES LIGHT NON ESISTE. Chi ha dato il mandato a Gualtieri? Defl… - borghi_claudio : Le condizioni IMPOSTE SIN DALL'INIZIO hahhahahahahaha Ma quali risultati PALLISTA. MES subito, il resto NON ESI… - AnzhelA88728437 : RT @Deborah38663362: “L’amore che non #siDimostra non esiste.” #unTemaAlGiorno - wilson26098 : @Uilmo1 @iacofr @emanuele_picano @MarcoCoccia3 @RobertoBurioni Invece è un troll visto che il suo account non esist… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non esiste” «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera