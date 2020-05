Nissan - Nel nuovo piano industriale focus su Usa | Giappone e Cina

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il prossimodelladovrebbe includere un ridimensionamento della presenza in Europa e una crescente attenzione sugli Stati Uniti, ile la. L'indiscrezione è stata lanciata dall'agenzia Reuters, secondo la quale la Casa di Yokohama dovrebbe si appresterebbe a una decisa inversione di tendenza rispetto alle strategie espansionistiche perseguite sotto la guida di Carlos Ghosn. Risolvere i problemi del passato. Il business plan dovrebbe essere annunciato il 28 maggio, in contemporanea con quelli della Renault e della Mitsubishi per sottolineare una rinnovata comunione d'intenti tra francesi esi, e dovrebbe contenere una serie di iniziative volte a risolvere la problematica eredità lasciata da Ghosn, in particolare negli Stati Uniti. Sul mercato nordamericano la strategia di conquista a tutti i costi di quote di mercato ha ...

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora p ...