Nina Moric contro Luigi Favoloso | “Elena Morali è sotto ricatto da lui”

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ospite di Live – Non è la D’Urso,è tornata a parlare della vicendache nella puntata precedente aveva replicato alle accuse della modella. Le dichiarazioni diNel corso di un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso,(leggi … L'articolo: “Elenada lui” proviene da www.meteoweek.com.

louiscyfere : Non è la D'Urso, Nina Moric: «Luigi Favoloso ricatta Elena Morali con il revenge porn» - tempoweb : Nina Moric torna da Barbara D'Urso e accusa l'ex: Elena Morali mi ha detto che Favoloso la minaccia con un video ho… - Noovyis : (“Non esiste!”. Live, Barbara D’Urso perde la pazienza con Nina Moric. E la mette a tacere) Playhitmusic -… - fa_buio : Non riesco a staccarmi dal video di Nina Moric “PERCHÉ SE LORO” ma anche lei spero stia ricevendo l’aiuto che merit… - infoitcultura : Elena Morali ricattata: l’accusa di Nina Moric a Luigi Favoloso è grave -

Ospite di Live – Non è la D’Urso, Nina Moric è tornata a parlare della vicenda Luigi Favoloso che nella puntata precedente aveva replicato alle accuse della modella. Nel corso di un’intervista rilasci ...Le dichiarazioni di Nina Moric al “Live non è la d’Urso” sono choc. Una doccia gelata. L’ex modella croata rompe il silenzio dicendo: “La Morali (fidanzata con il suo ex Favoloso ndr) mi ha raccontato ...