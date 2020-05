Niente visite ad amici o seconde case. Parte la 'Fase due' (Di lunedì 4 maggio 2020) Quasi quattro milioni e mezzo di italiani torneranno al lavoro oggi. Parte la 'Fase due', quella dell'allentamento dal lockdown. Sabato le correzioni del Dpcm da Parte di palazzo Chigi, domenica la circolare del Viminale. La 'riPartenza' dovrà avvenire nella massima cautela, ripetono nel governo. "Serve il buon senso di tutti", il 'refrain' del premier Giuseppe Conte, "ora è tutto nelle nostre mani". Nell'esecutivo c'è apprensione per il via libera che "non deve essere un 'liberi tutti'". No a riunioni di famiglia, Niente visite agli amici, nessun ritrovo soprattutto tra i giovani, tutela per gli anziani, no assembramenti di alcun tipo. Non sarà possibile recarsi nelle seconde case, neanche all'interno della propria regione, a meno che non si tratti di urgenze legate alla manutenzione dell'abitazione. Insomma Niente week end al mare o in montagna. ... Leggi su agi Fase 2 - ufficiale dal Governo : niente visite agli amici. Ecco il motivo

"Niente visite agli amici". Fase 2 - subito il disastro. Il governo ordina? Perché è già tutto saltato

Governo chiarisce : dal 4 maggio niente visite agli amici o spostamenti nelle seconde case (Di lunedì 4 maggio 2020) Quasi quattro milioni e mezzo di italiani torneranno al lavoro oggi.la 'due', quella dell'allentamento dal lockdown. Sabato le correzioni del Dpcm dadi palazzo Chigi, domenica la circolare del Viminale. La 'rinza' dovrà avvenire nella massima cautela, ripetono nel governo. "Serve il buon senso di tutti", il 'refrain' del premier Giuseppe Conte, "ora è tutto nelle nostre mani". Nell'esecutivo c'è apprensione per il via libera che "non deve essere un 'liberi tutti'". No a riunioni di famiglia,agli, nessun ritrovo soprattutto tra i giovani, tutela per gli anziani, no assembramenti di alcun tipo. Non sarà possibile recarsi nelle, neanche all'interno della propria regione, a meno che non si tratti di urgenze legate alla manutenzione dell'abitazione. Insommaweek end al mare o in montagna. ...

Agenzia_Italia : Niente visite agli amici, per il governo non sono 'relazioni affettive stabili' - zazoomblog : Fase 2 ufficiale dal Governo: niente visite agli amici. Ecco il motivo - #ufficiale #Governo: #niente #visite… - LeRagioniDelNo : RT @fanpage: Niente visite agli amici dal 4 maggio, Governo: “Non è relazione stabile affettiva” - SimonaeSto : Fase 2, niente visite agli amici: non sono 'affetti stabili'. L'errore del governo: le forze dell'ordine non posson… - Viviana18181903 : RT @myocardyum: “Niente visite ai “Ma tanto noi fidanzati in due siamo #fase2”… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente visite Niente visite agli amici o spostamenti nelle seconde case: cosa si potrà fare dal 4 maggio Il Sole 24 ORE Niente visite ad amici o seconde case. Parte la 'Fase due'

Quasi quattro milioni e mezzo di italiani torneranno al lavoro oggi. Parte la 'fase due', quella dell'allentamento dal lockdown. Sabato le correzioni del Dpcm da parte di palazzo Chigi, domenica la ci ...

Niente autocertificazione per lavoro e sport, ecco quando serve il modulo

L'autocertificazione serve ancora? E in quali casi? Sul modulo che ha accompagnato questi mesi di quarantena, adesso, alla vigilia della fase 2 nascono nuovi dubbi. Il modulo non cambia, è lo stesso u ...

Quasi quattro milioni e mezzo di italiani torneranno al lavoro oggi. Parte la 'fase due', quella dell'allentamento dal lockdown. Sabato le correzioni del Dpcm da parte di palazzo Chigi, domenica la ci ...L'autocertificazione serve ancora? E in quali casi? Sul modulo che ha accompagnato questi mesi di quarantena, adesso, alla vigilia della fase 2 nascono nuovi dubbi. Il modulo non cambia, è lo stesso u ...