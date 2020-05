News Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ammette: “Giorno significativo” (Di lunedì 4 maggio 2020) News Uomini e Donne, Raffaella Mennoia emozionata per la prima puntata: “Oggi si rientra in studio” Oggi è un giorno importante per tutti ed anche per la Mediaset, Canale 5 in particolare. Dopo mesi di interruzione oggi, con l’inizio della Fase 2, finalmente ritorna in onda Uomini e Donne, nel format standard. L’esperimento portato avanti da Maria De Filippi nelle ultime settimane, che prevedeva UeD rinnovato, con conoscenze a distanza tramite chat, ha provato a tenere compagnia al pubblico. Gli ascolti però non sono stati eccellenti, segno che forse la nuova idea non convinceva. D’altronde il programma della De Filippi funziona da anni, dunque la sua chiave vincente è forse proprio il suo restare sempre uguale. Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria nella cura del programma, oggi ha ricordato l’appuntamento ai fan, ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne news : GEMMA e GIOVANNA vedranno in faccia i loro pretendenti?

Uomini e donne anticipazioni - formula classica torna in onda : data e news

Uomini e Donne - Ida Platano chiede scusa ai follower : ecco perché. News sul suo matrimonio con Riccardo Guarnieri (Di lunedì 4 maggio 2020)emozionata per la prima puntata: “Oggi si rientra in studio” Oggi è un giorno importante per tutti ed anche per la Mediaset, Canale 5 in particolare. Dopo mesi di interruzione oggi, con l’inizio della Fase 2, finalmente ritorna in onda, nel format standard. L’esperimento portato avanti da Maria De Filippi nelle ultime settimane, che prevedeva UeD rinnovato, con conoscenze a distanza tramite chat, ha provato a tenere compagnia al pubblico. Gli ascolti però non sono stati eccellenti, segno che forse la nuova idea non convinceva. D’altronde il programma della De Filippi funziona da anni, dunque la sua chiave vincente è forse proprio il suo restare sempre uguale., braccio destro di Maria nella cura del programma, oggi ha ricordato l’appuntamento ai fan, ...

zazoomnews : Gemma Galgani sta male lacrime e dolore per la dama di Uomini e Donne - #Gemma #Galgani #lacrime #dolore - zazoomnews : Stasera in tv 5 maggio 2020 Uomini e cobra con Kirk Douglas - #Stasera #maggio #Uomini #cobra - zazoomnews : Uomini e Donne oggi le anticipazioni Carlo pronto a scegliere - #Uomini #Donne #anticipazioni #Carlo - agomariagreco : «Quando “non si vede l’ora” si rischia di non vedere l’oggi degli uomini, di disertare l’oggi di Dio e della sua op… - RegalinoV : Uomini belli e sexy. Del passato e di oggi Subito dopo L’impero colpisce ancora e a pochi mesi da I predatori dell’… -