Nessun complotto spaziale | almeno una cosa buona il Coronavirus l’ha fatta

(Di lunedì 4 maggio 2020)unal’hail pessimo Covid19. Ci ha evitato il florilegio di notizie para-pseudo-meta scientifiche/complottistiche che inesorabilmente si verifica quando sassi, più o meno grandi, sfrecciano nelle vicinanze della Terra. 29 aprile ultimo scorso. Siamo stati visitati da 1998OR. Sasso grande abbastanza da generare un cratere d’impatto del diametro di circa 10 chilometri e sollevare una nuvola di polvere tale da oscurare l’intero pianeta. Mettendo a rischio i raccolti pertre-quattro anni. Largo circa un chilometro e mezzo (non si può parlare di diametro perché gli asteroidi non sono di norma sferici). Viaggia a circa 32.187 km/h. Percorre la sua orbita intorno al Sole in 3,7 anni. Questa volta è passato a circa 6,5 milioni di chilometri dalla Terra. Più o meno 17 volte la distanza fra il nostro pianeta e la ...