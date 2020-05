Napoli, i commercianti di Chiaia: Il 18 maggio non riapriamo. Senza aiuti dallo Stato siamo destinati a fallire (Di lunedì 4 maggio 2020) Serrande abbassate per i commercianti di via Chiaia, cuore commerciale del centro di Napoli, intenzionati a tenere chiusi i negozi anche il prossimo 18 maggio, quando è prevista la riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio in tutta Italia. “Denunciamo l’alto rischio si fallimento delle micro e piccole imprese e la mancanza di aiuti da parte dello Stato”, si legge su una lettera aperta che i commercianti di Chiaia hanno indirizzato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, al prefetto di Napoli Marco Valentini e al presidente della Camera di commercio partenopea Ciro Fiola. Gli esercenti, che dall’annuncio del Dpcm sulla Fase 2 hanno esposto dei cartelli con scritta #IoNonRiapro davanti alle serrande dei negozi, si sono riuniti stamattina davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Napoli : commercianti di Chiaia - giù le saracinesche per fermare il contagio. Ma alt alle tasse (Di lunedì 4 maggio 2020) Serrande abbassate per idi via, cuore commerciale del centro di, intenzionati a tenere chiusi i negozi anche il prossimo 18, quando è prevista la riapertura degli esercizi commerciali al dettaglio in tutta Italia. “Denunciamo l’alto rischio si fallimento delle micro e piccole imprese e la mancanza dida parte dello”, si legge su una lettera aperta che idihanno indirizzato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco diLuigi de Magistris, al prefetto diMarco Valentini e al presidente della Camera di commercio partenopea Ciro Fiola. Gli esercenti, che dall’annuncio del Dpcm sulla Fase 2 hanno esposto dei cartelli con scritta #IoNonRiapro davanti alle serrande dei negozi, si sono riuniti stamattina davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia ...

TaisiaRaio : #iononriapro, commercianti in piazza: chiedono un incontro a @VincenzoDeLuca @sudreporter - TaisiaRaio : RT @sudreporter: #Napoli, #Fase2: in piazza i commercianti di Chiaia. 'Siamo al collasso'. Il video realizzato da @TaisiaRaio - ZerounoTv : VIDEO | Protesta dei commercianti a Napoli, sui cartelli la scritta #IoNonRiapro - peppemanzo : RT @sudreporter: #Napoli, #Fase2: in piazza i commercianti di Chiaia. 'Siamo al collasso'. Il video realizzato da @TaisiaRaio - sudreporter : #Napoli, #Fase2: in piazza i commercianti di Chiaia. 'Siamo al collasso'. Il video realizzato da @TaisiaRaio… -