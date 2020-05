MotoGP | Valentino Rossi decide di proseguire la carriera? L’opzione Team Petronas si fa

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020)attende, come tutti noi, il momento nel quale il Mondiale2020 potrà finalmente alzare il proprio sipario. Sembra, per il momento solamente in via ufficiosa, che il primo atto della nuova stagione sarà il Gran Premio dell Repubblica Ceca nel weekend del 9 agosto. Mancano ancora quattro mesi alla tappa di Brno che, solitamente, dava il via alla seconda fase del campionato. In questa occasione, invece, dovrebbe sancire l’avvio di questa annata così tribolata. Si annuncia un tour de force con gare una dietro l’altra, ma con un calendario ancora tutto da programmare e definire. Ma tempo, come detto, ce n’è. Eccome. Non avrà tempo, invece, la Yamaha. La scuderia di Iwata vuole avere certezze riguardo il futuro dei propri piloti. IlMonster Energy ufficiale si è già mosso per tempo, blindando per ...