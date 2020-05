Monopattini elettrici e bici: in arrivo un bonus da 200 euro (Di lunedì 4 maggio 2020) Il governo guidato da Giuseppe Conte sta studiando la possibilità di prevedere un bonus da 200 euro per l’acquisto di Monopattini elettrici, di hoverboard e di bici elettriche: ad annunciarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. In effetti, nei prossimi mesi in cui l’emergenza sanitaria sarà tutt’altro che risolta l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici avverrà con modalità differenti rispetto al passato: ecco perché è facile prevedere il boom di Monopattini elettrici nella fase due. Lo scopo del bonus Il bonus che verrà messo a disposizione dal governo avrà l’obiettivo di agevolare l’impiego delle biciclette e dei Monopattini e, al tempo stesso, di limitare la crescita del traffico veicolare, che potrebbe determinare non solo la congestione delle ... Leggi su urbanpost Bonus 200 euro bici e monopattini elettrici/ Come ottenere incentivo a mobilità green

