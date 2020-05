Mondo del Cinema in lutto. Muore suicida a 63 anni: il ricordo della famiglia e dei colleghi (Di lunedì 4 maggio 2020) John Lafia, sceneggiatore, regista e produttore Cinematografico statunitense e autore del celebre film horror ”La bambola assassina” e direttore del sequel, è morto suicida a Los Angeles. Lafia aveva 63 anni. Secondo l’ufficio del coroner della Contea di Los Angeles, l’uomo si è suicidato impiccandosi nella sua casa. La notizia è stata confermata dalla famiglia. “È con grande tristezza che annunciamo che l’amorevole padre, scrittore Cinematografico e televisivo, regista, produttore e musicista John J. Lafia è morto mercoledì 29 aprile”, ha scritto in una nota la famiglia di John dando la notizia della sua scomparsa. Il professionista dell’intrattenimento era famoso a Hollywood per il suo lavoro nel franchise de ”La bambola assassina”, con il primo film della serie che segna il debutto ... Leggi su caffeinamagazine Lake Hillier - il lago rosa più famoso del mondo

La conoscenza fotografica del mondo è crudele

Nuoto - i record del mondo : Regan Smith e l’accoppiata 100-200 dorso a Gwangju 2019. Uno stile entrato in una nuova dimensione (Di lunedì 4 maggio 2020) John Lafia, sceneggiatore, regista e produttoretografico statunitense e autore del celebre film horror ”La bambola assassina” e direttore del sequel, è mortoa Los Angeles. Lafia aveva 63. Secondo l’ufficio del coronerContea di Los Angeles, l’uomo si èto impiccandosi nella sua casa. La notizia è stata confermata dalla. “È con grande tristezza che annunciamo che l’amorevole padre, scrittoretografico e televisivo, regista, produttore e musicista John J. Lafia è morto mercoledì 29 aprile”, ha scritto in una nota ladi John dando la notiziasua scomparsa. Il professionista dell’intrattenimento era famoso a Hollywood per il suo lavoro nel franchise de ”La bambola assassina”, con il primo filmserie che segna il debutto ...

luigidimaio : In un momento così delicato per il Paese con una crisi che sta colpendo gli italiani, la politica deve essere in gr… - nzingaretti : È il momento di avviare una nuova politica industriale. Insieme a imprese, mondo del lavoro e accademico, esperti,… - IlContiAndrea : “C’è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo” #123Fiorella #Mika - Catia31397371 : RT @esseasterisco: @xyxyxy163 @elizabethmaci @lorepregliasco È Renzi naturalmente. Tutto il mondo ce lo invidia ?? (e noi invidiamo il resto… - Domenic20508867 : RT @DanieleMeloni80: #Pompeo dice chiaro e tondo che la #Cina ha coglionato il mondo intero sulla diffusione del #Coronavirus. È il segreta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo del Tom e la fiaba che spopola sui social: «Sarà bello il mondo del dopo virus» Corriere della Sera Da dove vengono le leggende sul coronavirus

I folkloristi di tutto il mondo stanno studiando voci e leggende legate al nuovo coronavirus. Spesso tornano motivi antichi, già visti in altre epidemie. Ma non sempre Dal virus nato in laboratorio ai ...

DIRETTA Coronavirus, inizia la Fase 2 | Serie A, al via gli allenamenti

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS FASE 2 / Inizia oggi in Italia la cosiddetta 'Fase 2'. Con meno retrizioni sulla sua mobilità, la popolazione si avvia a convivere con il Coronavirus. Dal canto suo, il m ...

I folkloristi di tutto il mondo stanno studiando voci e leggende legate al nuovo coronavirus. Spesso tornano motivi antichi, già visti in altre epidemie. Ma non sempre Dal virus nato in laboratorio ai ...DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS FASE 2 / Inizia oggi in Italia la cosiddetta 'Fase 2'. Con meno retrizioni sulla sua mobilità, la popolazione si avvia a convivere con il Coronavirus. Dal canto suo, il m ...