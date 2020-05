“Mio marito è impazzito”. Domenica In, Mara Venier ne ha sul suo Nicola: “La quarantena gli fa male”. Cosa è successo (in diretta) (Di lunedì 4 maggio 2020) Una sorpresa, anzi, una piccola intrusione a Domenica In. Ancor prima di dare inizio al primo collegamento della trasmissione dove Mara Venier saluta lo chef Gennaro Esposito, intento a mostrare la ricetta del gateau di patate alla napoletana, interviene con un video una personaggio inaspettato, ovvero Nicola Carraro. Il marito della conduttrice con tanto di grembiule si dice pronto a seguire ogni passaggio per realizzare un piatto perfetto da offrire alla sua compagna quando rientrerà a casa. La Venier non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in una fragorosa risata. Cosa non farebbe un marito innamorato per dispensare la moglie dalle tante fatiche domestiche?



Ed è proprio quello a cui avrà pensato Nicola Carraro che, indossato un bel grembiule rosso, non si è tirato indietro nel predisporre tutti gli ... Leggi su caffeinamagazine Mara Venier fa una battuta a Domenica In : “Mio marito è impazzito”

GF Vip | Adriana Volpe ammette : “Mio marito è stato geloso di Denver”

Grande Fratello Vip - Adriana Volpe finalmente ammette : “Mio marito è stato gelosissimo!” (Di lunedì 4 maggio 2020) Una sorpresa, anzi, una piccola intrusione aIn. Ancor prima di dare inizio al primo collegamento della trasmissione dovesaluta lo chef Gennaro Esposito, intento a mostrare la ricetta del gateau di patate alla napoletana, interviene con un video una personaggio inaspettato, ovveroCarraro. Ildella conduttrice con tanto di grembiule si dice pronto a seguire ogni passaggio per realizzare un piatto perfetto da offrire alla sua compagna quando rientrerà a casa. Lanon è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in una fragorosa risata. Cosa non farebbe uninnamorato per dispensare la moglie dalle tante fatiche domestiche?Ed è proprio quello a cui avrà pensatoCarraro che, indossato un bel grembiule rosso, non si è tirato indietro nel predisporre tutti gli ...

Corriere : Le code infinite davanti al Banco dei Pegni: «La fede nuziale per pagare il funerale a mio marito» - RaiUno : 'Mio marito è medico e da quando il virus ha bloccato le nostre vite lui ha deciso di non vivere più con noi, per n… - f_uccheddu : @boia_er Hai lo stesso pensiero di mio marito, lui dice anche che abbiamo un governo impreparato. ? - mauriziofabi99 : RT @SVoxitalia: La povertà è tornata: 'Ho venduto la fede per pagare il funerale di mio marito'. Storie di italiani alla deriva https://t.c… - gieffeci71 : RT @lanuovaBQ: ++ #MAMMA DI 7 FIGLI SCRIVE A #BASSETTI: ' CI AVETE #ABBANDONATI E PRESI IN GIRO' ++ «Caro Bassetti, mia mamma e mio nipote… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mio marito Gennaro Arma, capitano della Diamond Princess, la moglie: «Non si sente un eroe» Corriere della Sera