Ultime Notizie dalla rete : Min Salute Min. Salute: 'Coronavirus? Non è tutto finito, sono preoccupato' ilBianconero Min. Salute avverte: "Guai a pensare che sia tutto finito, il virus è ancora pericoloso"

Roberto Speranza, ministro della Salute, è intervenuto durante la trasmissione 'In mezz'ora' su Sky in merito alla prossima fase 2 Roberto Speranza, ministro della Salute, è intervenuto durante la tra ...

Lamorgese: ecco le regole per ripartire

Chiamatela come volete, la Fase che si apre oggi, ma il senso è che si dovrà convivere per lungo tempo con il virus. E perciò, quanto più si potrà uscire di casa, tanto più occorrerà rispettare la reg ...

