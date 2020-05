Milano: rubano in parcheggio supermercato, polizia arresta due ladri (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano, sabato 2 maggio, un cittadino francese e un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici, "ritenuti dei veri e propri professionisti del furto con destrezza con la tecnica del 'vol a la portiere'". Nel corso di un servizio mirato in piazzale Loreto, i poliziotti della squadra Mobile hanno riconosciuto, nonostante avesse indosso la mascherina, l'uomo di origine palestinese già arrestato lo scorso novembre per un borseggio ai danni di una turista. Gli agenti, seguendolo a distanza, lo hanno notato appostarsi alle spalle di una donna con un passeggino, con l'intenzione di borseggiarla, senza tuttavia riuscirci. Lo stesso, dopo aver desistito, è stato raggiunto da un secondo uomo, anch'egli già noto perché arrestato in passato per la stessa tipologia di reati. Entrambi, dopo una ... Leggi su liberoquotidiano Milano : rubano in parcheggio supermercato - polizia arresta due ladri (2) (Di lunedì 4 maggio 2020), 4 mag. (Adnkronos) - Lahato a, sabato 2 maggio, un cittadino francese e un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici, "ritenuti dei veri e propri professionisti del furto con destrezza con la tecnica del 'vol a la portiere'". Nel corso di un servizio mirato in piazzale Loreto, i poliziotti della squadra Mobile hanno riconosciuto, nonostante avesse indosso la mascherina, l'uomo di origine palestinese giàto lo scorso novembre per un borseggio ai danni di una turista. Gli agenti, seguendolo a distanza, lo hanno notato appostarsi alle spalle di una donna con un passeggino, con l'intenzione di borseggiarla, senza tuttavia riuscirci. Lo stesso, dopo aver desistito, è stato raggiunto da un secondo uomo, anch'egli già noto perchéto in passato per la stessa tipologia di reati. Entrambi, dopo una ...

Noovyis : (Milano: rubano in parcheggio supermercato, polizia arresta due ladri) Playhitmusic - - Noovyis : (Milano: rubano in parcheggio supermercato, polizia arresta due ladri (2)) Playhitmusic - - AA55755410 : @ANSA_Motori @Agenzia_Ansa A prescindere dalla voglia di pedalare la gente non usa questi mezzi perché li rubano in… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, rubano la bici a una infermiera di Monza: gara di solidarietà su Facebook [aggiornamento delle 15… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, rubano la bici a una infermiera di Monza: gara di solidarietà su Facebook [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano rubano Milano: sorpreso a rubare la spesa per la famiglia, gliela paga il vigile dissapore Milano: rubano in parcheggio supermercato, polizia arresta due ladri

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano, sabato 2 maggio, un cittadino francese e un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici, "ritenuti dei veri e propri ...

Ancona, reparto chiuso dopo due mesi: "dimesso l’ultimo malato"

Bambino Gesù, dimessi tre piccoli pazienti e due mamme: "Ottima notizia" L'assessore D'Amato: "È davvero un’ottima notizia quella relativa alle dimissioni nelle ultime 24 ore di 3 piccoli pazienti e d ...

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano, sabato 2 maggio, un cittadino francese e un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici, "ritenuti dei veri e propri ...Bambino Gesù, dimessi tre piccoli pazienti e due mamme: "Ottima notizia" L'assessore D'Amato: "È davvero un’ottima notizia quella relativa alle dimissioni nelle ultime 24 ore di 3 piccoli pazienti e d ...