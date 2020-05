Milano riparte con cautela | la Stazione Garibaldi come a Ferragosto

caritas_milano : Virus, L'Italia riparte ma i poveri raddoppiano. L’avanzata dei nuovi poveri, Caritas: “Sono raddoppiati” Aumenta… - Dagherrotipo1 : RT @LaStampa: Pochissime le persone sulle banchine. Flusso poco più intenso alle 7,30 nel metrò: tutti con mascherina, pochi con i guanti.… - mi_ladysilvia : @LesFleursduMar 4 maggio 2020... riparte Milano - LaStampa : Pochissime le persone sulle banchine. Flusso poco più intenso alle 7,30 nel metrò: tutti con mascherina, pochi con… - MRigalon : RT @RepubblicaTv: Coronavirus Milano, il successo del ristorante grazie al delivery: 'Camerieri trasformati in rider' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano riparte

La Stampa

«Per molti ma non per tutti». Ecco, la pratica fisica per gli italiani da oggi sarà un po' come un celebre spot degli Anni 80. Il dpcm ha allentato le maglie del lockdown e subito ci si sono infilati ...Dobbiamo ripartire in fretta e dobbiamo scrollarci di dosso tutto ciò che ostacola la svolta ... Nel 2017 tocca a Stefano Buffagni (Mov5Stelle), poi sottosegretario a Palazzo Chigi un anno dopo col ...