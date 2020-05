Michelle Hunziker: insulti sessisti dopo il servizio di Striscia su Giovanna Botteri (Di lunedì 4 maggio 2020) A voler vedere un possibile lato positivo sulla questione del servizio di Striscia la Notizia sull’aspetto di Giovanna Botteri, si potrebbe dire che quantomeno il mondo sta tornando a parlare d’altro che dell’emergenza Coronavirus. Prima di poterlo fare, però, va registrata e sottolineata anche una pesante e senza dubbio esagerata reazione nei confronti della conduttrice Michelle Hunziker, che ha ricevuto numerosi insulti in Rete. Il servizio che ironizzava sulla giornalista Botteri La polemica è scoppiata nei giorni scorsi. Un servizio del programma di Canale 5 ironizzava sull’aspetto di Giovanna Botteri, stimata giornalista Rai, che da decenni lavora dalle aree più pericolose del pianeta. Nel servizio, commentato dalla voce di Michelle Hunziker, si scherzava sulle critiche all’aspetto della giornalista. Da qui le accuse di body ... Leggi su thesocialpost Michelle Hunziker minacciata chiede aiuto a Giovanna : arriva Trussardi.

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - fattoquotidiano : Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso… - generacomplotti : RT @flaviatrupia: Michelle Hunziker pubblica un video per fare chiarezza sul servizio offensivo dedicato alla giornalista Giovanna Botteri.… - stefano_70_ : RT @Striscia: Il popolo dei social, per difendere la Botteri da insulti mai esistiti, ha pensato di riversare il proprio livore in modo vio… - Luroar1 : RT @cicciogia: Vi spiego cos'è il paradosso. Michelle Hunziker fondatrice di una associazione in difesa delle donne che subiscono discrimi… -