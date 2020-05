Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi denuncia gravi minacce ricevute via social dalla moglie dopo il caso Botteri (Di lunedì 4 maggio 2020) Tomaso Trussardi interviene nella questione Striscia-Botteri spiegando su Instagram come la moglie, Michelle Hunziker, sia vittima di insulti e minacce. “L’entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie”. Le parole di Trussardi hanno come quadro quanto accaduto dopo il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia per raccontare le offese subite dalla corrispondente del Tg1, Giovanna Botteri. Il video di Striscia ha dato vita a numerose polemiche e reazioni, tra le quali quelle di sindacati e associazioni di categoria che, in data primo maggio, hanno pubblicato una lettera di solidarietà alla Botteri. La stessa giornalista, sempre il primo maggio, ha scritto una lettera di risposta. ... Leggi su ilfattoquotidiano Tomaso Trussardi difende la moglie | Paura per le minacce a Michelle Hunziker

