Meteo TORINO | caldo che finisce male

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ilsuavrà una settimana confantastico, davvero ideale per riprenderci un po' di spazi all'aperto, nei limiti previsti dalle varie ordinanze. Domenica prossima potrebbe piovere, si potrebbero verificare temporali anche intensi fin anche lunedì. Lunedì 4: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 5 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Martedì 5: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Mercoledì 6: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 5 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero ...