Meteo Italia sino metà mese: aria ROVENTE e rischio BURRASCHE intense (Di lunedì 4 maggio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 15 MAGGIO La settimana si apre così com'era terminata la precedente, ovvero con i modelli matematici di previsione che continuano a mostrarci scenari Meteo climatici particolarmente movimentati. Due gli elementi che, nella seconda decade di maggio, dovremo tenere in debita considerazione: il caldo africano, che sarà vicinissimo alle nostre regioni, e l'aria fresca proveniente o dal nord Atlantico o addirittura dal Circolo Polare Artico. E' evidente che stiamo parlando di masse d'aria dalle caratteristiche diametralmente opposte, ragion per cui laddove dovessero entrare in contatto potrebbero scatenare contrasti termici pericolosissimi. A quanto pare le nostre regioni potrebbero rappresentare il terreno di scontro, con eventuali ondate di maltempo - o d'instabilità - che porterebbero evidentemente precipitazioni localmente ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia sino al 15 maggio - tra aria ROVENTE e rischio BURRASCHE

Meteo Italia al 14 Maggio CALDO africano spazzato via da burrasche

Meteo della settimana : l’alta pressione porta il caldo estivo sull’Italia (Di lunedì 4 maggio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEFINO AL 15 MAGGIO La settimana si apre così com'era terminata la precedente, ovvero con i modelli matematici di previsione che continuano a mostrarci scenariclimatici particolarmente movimentati. Due gli elementi che, nella seconda decade di maggio, dovremo tenere in debita considerazione: il caldo africano, che sarà vicinissimo alle nostre regioni, e l'fresca proveniente o dal nord Atlantico o addirittura dal Circolo Polare Artico. E' evidente che stiamo parlando di masse d'dalle caratteristiche diametralmente opposte, ragion per cui laddove dovessero entrare in contatto potrebbero scatenare contrasti termici pericolosissimi. A quanto pare le nostre regioni potrebbero rappresentare il terreno di scontro, con eventuali ondate di maltempo - o d'instabilità - che porterebbero evidentemente precipitazioni localmente ...

tweetnewsit : La situazione sinottica sull'Europa Promontorio anticiclonico di origine africana in rimonta tra Penisola Iberica e… - mariavenera2 : RT @grotondi: Se ne vengono uno ad uno sulla linea di Tarro,che però non piace alla gente che piace - DottVicidomini : RT @grotondi: Se ne vengono uno ad uno sulla linea di Tarro,che però non piace alla gente che piace - opinionimask : RT @grotondi: Se ne vengono uno ad uno sulla linea di Tarro,che però non piace alla gente che piace - CuginoPaolo : RT @grotondi: Se ne vengono uno ad uno sulla linea di Tarro,che però non piace alla gente che piace -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo Italia sino metà mese: aria ROVENTE e rischio BURRASCHE intense Meteo Giornale Un nuovo inizio da 1.000 miliardi - di Arnaldo Borghesi

Per quanto possa rivelarsi generosa, l'Europa non basterà. Lo dicono i numeri, lo dice un crollo del Pil senza precedenti e lo dice un debito destinato fatalmente a crescere oltremisura. Abbiamo perci ...

Tendenza METEO >> IMPORTANTI NOVITÀ DAL WEEKEND 9-10 MAGGIO ARRIVANO I TEMPORALI

Situazione: Dopo l'intermezzo quasi estivo caratterizzato dalla presenza sul bacino del Mediterraneo di un promontorio anticiclonico di matrice africana, la situazione sullo scacchiere europeo tornerà ...

Per quanto possa rivelarsi generosa, l'Europa non basterà. Lo dicono i numeri, lo dice un crollo del Pil senza precedenti e lo dice un debito destinato fatalmente a crescere oltremisura. Abbiamo perci ...Situazione: Dopo l'intermezzo quasi estivo caratterizzato dalla presenza sul bacino del Mediterraneo di un promontorio anticiclonico di matrice africana, la situazione sullo scacchiere europeo tornerà ...