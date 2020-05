Mes, Italia e Ue: nuovo attacco di Wolfgang Munchau all’Europa. Italia non tutela i suoi interessi (Di lunedì 4 maggio 2020) Da almeno dieci anni, l’Italia ha detto sì in sede europea a norme e accordi che o non sono nel suo interesse, o a cui ha contribuito senza beneficiarne direttamente. Mi pare che qui si possa ripetere una situazione dello stesso tipo, afferma Munchau Leggi su firenzepost Coronavirus : tornano i fiori in oltre 15mila cimiteri italiani - dopo due mesi di chiusura forzata

Il messaggio di Mattarella in occasione del 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano

Coronavirus - virologi italiani messi in discussione : la risposta che mette a tacere tutti (Di lunedì 4 maggio 2020) Da almeno dieci anni, l’ha detto sì in sede europea a norme e accordi che o non sono nel suo interesse, o a cui ha contribuito senza beneficiarne direttamente. Mi pare che qui si possa ripetere una situazione dello stesso tipo, afferma

borghi_claudio : Accendo la televisione e c'è Friedman con gli occhi fuori dalle orbite e dice di usare il MES ?? e che il debito non… - PagellaPolitica : @EnricoLetta ha ragione quando dice che «Siamo il terzo azionista del Meccanismo di stabilità e per le sue stesse r… - matteosalvinimi : #Salvini: Se oggi perfino Repubblica dice che il Mes metterà l'Italia sotto 'Vigilanza speciale'... Eh allora la st… - NicolaDiPalma2 : RT @Deiana_Luca9: “Da almeno dieci anni, l’Italia ha detto sì in sede europea a norme e accordi che o non sono nel suo interesse, o a cui h… - monikindaaaa : RT @claudio_2022: In europa da dieci anni l'Italia va contro i propri interessi. L'editorialista del Financial Time Wolfgang Munchau Non av… -