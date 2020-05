Mercato italiano - Aprile | confermato l' azzeramento delle immatricolazioni | ecco tutti i

(Di lunedì 4 maggio 2020) La pandemia del coronavirus ha sostanzialmente azzerato ilauto. Ad, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 4.279 vetture, con una contrazione del 97,6% rispetto a un anno fa. Il tasso di decremento percentuale è in linea con le anticipazioni pubblicate da Quattroruote l'1 maggio e con le indicazioni prospettiche fornite dall'Unrae quando mancavano pochi giorni alla fine del mese. Il primo quadrimestre. L'andamento della domanda ad, unito ai risultati di marzo, determina una forte riduzione delanche nel consuntivo dei primi quattro mesi dell'anno. Lesono pari a 351.611 unità, con un calo del 50,69% rispetto al pari periodo del 2019. FCA. In un contesto difortemente influenzato dalle misure di lockdown, più di un terzo della domanda riguarda vetture del ...

