Mentre gli italiani affrontano la crisi economica, la Lega a Sassuolo sanziona la carità (Di lunedì 4 maggio 2020) A Sassuolo i cittadini che faranno la carità su suolo pubblico finiranno in un apposito raccoglitore che archivierà i nomi dei segnalati. “Cibo, denaro, generi alimentari e vestiario si potranno donare ma non per strada, non in piazza, non su un sagrato. Questo strumento è sottile ma migliora il clima di sicurezza ed era un obiettivo nel programma del sindaco”, afferma il consigliere Giovanni Gasparini della Lega di Sassuolo. Un regolamento portato in Consiglio comunale in un momento in cui non solo si lotta ancora contro l’epidemia ma in cui molti cittadini si trovano in situazioni economiche complesse e il tema “povertà” è quanto mai attuale. In pratica, Mentre il resto del paese pensa a come aiutare chi ha perso il lavoro, chi deve ripartire nell’incertezza, chi non ha risorse per pagare i debiti accumulati, a ... Leggi su tpi Calcio Coronavirus : mentre in Italia si discute per la sorte dei campionati - negli altri paesi hanno già deciso

Foster duro : «Capello? Zero rispetto - mi ha fatto allenare mentre nasceva mio figlio»

Alla fine di febbraio gli Stati Uniti e i ribelli afgani hanno firmato un accordo sul ritiro dei soldati statunitensi, ma in Afghanistan la violenza continua ad aumentare e il processo di pace tra i t ...

Le accuse frontali a Pechino per il “terribile errore” commesso in laboratorio; la tentazione di applicare il motto America First anche al vaccino; il sostegno alle proteste anti-lockdown, per provare ...

