Mazda - Ecco come si visita una concessionaria al tempo del coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo due mesi di feroce lockdown per coronavirus, le concessionarie ripartono e si apprestano ad affrontare un momento importante e delicato. Nell'ultimo periodo, la rete di vendita si è infatti rivelata uno degli anelli più deboli della catena automotive (per questioni di liquidità e di gestione del parco veicoli) ed è per tale motivo che alcuni filiali nazionali come Mazda Motor Italia hanno supportato i rispettivi dealer, anche posticipando i pagamenti dovuti. E poi c'è da prendere il polso alla clientela, con tutti i possibili cambiamenti di orientamento. Insomma, gli interrogativi sono tanti: così, seppur in modo virtuale, siamo andati a vedere come si sono preparati i punti vendita della Casa giapponese "entrando" alla Bianchessi Auto di Cremona.Il contatto diretto resta strategico. A dimostrazione di quanto sia importante il rapporto ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo due mesi di feroce lockdown per, le concessionarie ripartono e si apprestano ad affrontare un momento importante e delicato. Nell'ultimo periodo, la rete di vendita si è infatti rivelata uno degli anelli più deboli della catena automotive (per questioni di liquidità e di gestione del parco veicoli) ed è per tale motivo che alcuni filiali nazionaliMotor Italia hanno supportato i rispettivi dealer, anche posticipando i pagamenti dovuti. E poi c'è da prendere il polso alla clientela, con tutti i possibili cambiamenti di orientamento. Insomma, gli interrogativi sono tanti: così, seppur in modo virtuale, siamo andati a vederesi sono preparati i punti vendita della Casa giapponese "entrando" alla Bianchessi Auto di Cremona.Il contatto diretto resta strategico. A dimostrazione di quanto sia importante il rapporto ...

markus_auto : Mazda riapre i concessionari: ecco le nuove regole per ripartire in sicurezza ... - motori_it : Mazda riapre i concessionari: ecco le nuove regole per ripartire in sicurezza - quattroruote : #Mazda, ecco come la concessionarie (riaperte) si preparano a ricevere i clienti al tempo del #coronavirus… - wireditalia : Il crossover compatto promette brillantezza di guida, ma consumi limitati. Ecco la nostra prova su strada. -