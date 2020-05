Maturità, il 7 maggio incontro Ministero e sindacati: Anief pronta a proposte per nuovo anno scolastico (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Parteciperemo con delle proposte specifiche per capire come garantire la sicurezza durante gli esami in presenza se questa è la strategia e le modalità che consiglieranno anche i tecnici del governo della task force, perché bisogna garantire agli studenti e alle loro famiglie e al personale anche amministrativo, ai commissari e presidenti di commissione ovviamente, la sicurezza nello svolgimento di questi esami che saranno comunque semplificati. Così Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief riferendosi all’incontro il 7 maggio, tra Ministero e sindacati. E questo – sottolinea il sindacalista – è un primo incontro: noi ne chiederemo anche un altro per capire bene a settembre dove vuole andare a parare il Ministero, soprattutto il Governo. Se vuole veramente fare questa turnazione o se era solo ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Azzolina : «Maturità sarà in presenza». Via il 17 maggio - 5 studenti al giorno

Le scuole riapriranno a maggio? Lucia Azzolina : “Possibilità lontana”. Tutti gli scenari : cosa succederà alla Maturità?

Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Capricorno : mese di forza e maturità (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Parteciperemo con dellespecifiche per capire come garantire la sicurezza durante gli esami in presenza se questa è la strategia e le modalità che consiglieranno anche i tecnici del governo della task force, perché bisogna garantire agli studenti e alle loro famiglie e al personale anche amministrativo, ai commissari e presidenti di commissione ovviamente, la sicurezza nello svolgimento di questi esami che saranno comunque semplificati. Così Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacatoriferendosi all’il 7, tra. E questo – sottolinea il sindacalista – è un primo: noi ne chiederemo anche un altro per capire bene a settembre dove vuole andare a parare il, soprattutto il Governo. Se vuole veramente fare questa turnazione o se era solo ...

revivefromashes : Siamo a maggio e come ogni anno ho sognato di dover rifare l'esame di maturità ?? io non capisco quanto ancora lo so… - PacificoTweet : #Anief su Teleborsa - Maturità, il 7 maggio incontro Ministero e sindacati: pronto a proposte per nuovo anno scolas… - lightsggvk : io: devo studiare 372829 cose per 52392 materie per la maturità perché siamo tipo a Maggio sempre io: massì dai og… - bizcommunityit : Maturità, 7 maggio incontro Ministero e sindacati Anief pronta a proposte per nuovo anno scolastico - tsukiluv : Siamo a maggio e io ancora devo iniziare a studiare seriamente per la maturità QUANDO non so nemmeno se riuscirò ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità maggio Maturità 2020: tutti i punti fermi in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE